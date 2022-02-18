Псковички примут участие в «Comedy Баттл» на телеканале «ТНТ» 18 февраля

18 февраля в 22.00 на «ТНТ» выйдет новый выпуск телевизионного проекта «Comedy Баттл» с участием псковского дуэта «Жидкий шмель». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе телеканала.

«Сказать, что было страшно - ничего не сказать! Мы очень переживали и до съёмок, и во время. На сцене волнение отступило, как только мы начали играть и почувствовали поддержку друг друга. Мы друг друга понимаем с одного взгляда и сделали все, что от нас зависело. Жюри хочется сказать большое спасибо: дали нам обратную связь после выступления, поддержали», – поделился псковский дуэт «Жидкий шмель».

В состав псковского дуэта входят Региона и Александра. Как рассказали девушки, они дружат уже на протяжении более 12 лет и считают свою дружбу главной фишкой дуэта. Региона в жизни работает менеджером кафе, а Александра флористом.

«Все персонажи, которых мы показываем, похожи на нас в жизни. По нашему дуэту заметно, как долго мы вместе работаем. И от этого персонажи и общение между ними не выглядит наигранно и выдумано. Мы не претендуем на то, что наши шутки самые смешные, но за нашим общением на сцене определенно интересно наблюдать», – отметили девушки.

Двенадцатый сезон «Comedy Баттл» стартовал в эфире телеканала «ТНТ» 4 февраля. Новые выпуски выходят каждую пятницу в 22.00. В текущем сезон формат проекта состоит из противостояния миниатюр и стендапа. Главный приз «Comedy Баттл» – 5 млн рублей.