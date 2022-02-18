Более 7 млн рублей выделят на ямочный ремонт дорог в Пскове

Более 7-8 млн рублей выделят на проведение ямочного ремонта дорожного полотна в Пскове. Об этом в ходе прямого эфира в своем профиле в Instagram глава городской администрации Борис Елкин.

По его словам, проведение полноценных ремонтных работ запланировано на весну текущего года. «В городе есть много мест, где ямы сверхнормативные», – отметил Борис Елкин. Глава администрации Пскова уточнил, что на данный момент уже подготавливаются сметы на проведение ямочного ремонта.

Борис Елкин также сообщил, что для проведения работ в скором времени будет объявлен аукцион. Это позволит заключить к 1 апреля госконтракт и начать проведение ямочного ремонта сразу с наступлением плюсовых температур.