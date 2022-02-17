7,6 млн рублей получат Гдовский и Островский район на содержание незаселенного жилищного фонда

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить Островскому району 2,5 млн рублей, Гдовскому – 5,1 млн рублей на содержание переданного от Минобороны незаселенного жилищного фонда. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, коммунальные услуги поставляются в жилфонд, но поскольку там никто не живёт, это является дополнительными расходами для муниципальных бюджетов. Предоставленные средства смогут частично закрыть затраты на содержание жилфонда.

Помимо этого для успешного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов Михаил Ведерников поручил выделить Стругокрасненскому району сумму в размере 4,3 млн рублей, чтобы компенсировать расходы муниципальных образовательных организаций по оплате коммунальных услуг.

Также до 1 марта 2022 года главы муниципальных образований вместе с руководителями районных предприятий ЖКХ обязаны представить программы оздоровления последних. Комитет по финансам будет отслеживать доходы районов в данном направлении.

Михаил Ведерников также сообщал, что главы Невельского, Куньинского, Великолукского, Гдовского, Новоржевского, Струго-Красненского и Усвятского районов внесли изменения в бюджеты, позволившие скорректировать финансовое обеспечение прохождения отопительного сезона.

Глава региона рассказал, что за четвёртый квартал 2021-го года вышеперечисленным районам выделили 6,5 млн рублей на финансирование субсидий на межтарифную разницу. Всего перечисления на субсидии по межтарифной разнице муниципальным образованиям составили более 180 млн рублей.