Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Бывший псковский чиновник назначен замруководителя Росалкогольрегулирования

17 февраля 2022 года, 09:24

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дениса Гуляева заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Соответствующее распоряжение было подписано 14 февраля 2022 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Бывший псковский чиновник назначен замруководителя Росалкогольрегулирования
Денис Гуляев
Фото из соцсетей
До этого Денис Гуляев занимал пост начальника административного управления Росалкогольрегулирования. Как сообщают СМИ, ранее он являлся руководителем аппарата комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству, руководителем аппарата администрации Псковской области, советником губернатора Псковской области, заместителем руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по взаимодействию с регионами и администрацией президента РФ.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

952 новых случая добавилось в ковидстатистику Псковской области 16 февраля
Трапезную предлагается открыть в звоннице печорского монастыря
Самозанятые владельцы ЛПХ теперь могут получить субсидии. Кто? Как? За что? Разбираемся с Россельхозбанком
В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира аэросаней
19 февраля в Пскове пройдет тур по новостройкам по программе трейд-ин
7,6 млн рублей получат Гдовский и Островский район на содержание незаселенного жилищного фонда
Два циклона накроют Псковскую область 17-19 февраля
Дождь с мокрым снегом ожидаются в Псковской области 17 февраля
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области до 18 февраля

Комментарии

Авторизация
No comments
Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?

Общество
16 февраля 12:50

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Общество / Важная дата
15 февраля 17:04

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Жители районов Псковской области вспоминают службу в Афганистане
Горечь во рту

Общество / Здоровье
14 февраля 10:44

Горечь во рту

Что может стать причиной?