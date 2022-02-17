Бывший псковский чиновник назначен замруководителя Росалкогольрегулирования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дениса Гуляева заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Соответствующее распоряжение было подписано 14 февраля 2022 года и размещено на официальном портале правовой информации.