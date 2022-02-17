Бывший псковский чиновник назначен замруководителя Росалкогольрегулирования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дениса Гуляева заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Соответствующее распоряжение было подписано 14 февраля 2022 года и размещено на официальном портале правовой информации.
До этого Денис Гуляев занимал пост начальника административного управления Росалкогольрегулирования. Как сообщают СМИ, ранее он являлся руководителем аппарата комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству, руководителем аппарата администрации Псковской области, советником губернатора Псковской области, заместителем руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по взаимодействию с регионами и администрацией президента РФ.
Денис Гуляев
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