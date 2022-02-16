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Общество

На реставрацию храма в Мелетово могут быть выделены дополнительные средства

16 февраля 2022 года, 18:00

АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» совместно с Министерством культуры ведёт работу по дополнительному финансированию реставрационных работ храма в Мелетово в Псковском районе. Об этом на отчетной конференции комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области 16 февраля сообщил его председатель Вадим Нэдик, передаёт корреспондент «Псковской правды».

На реставрацию храма в Мелетово могут быть выделены дополнительные средства
Храм в Мелетово

Вадим Нэдик напомнил, что с подрядчиком, работавшим на этом объекте, контракт был расторгнут. Он выразил надежду, что весной реставрацию удастся возобновить. «Мы этот объект не бросаем», - подчеркнул он.

Церковь Успения Богородицы в Мелетово была построен в 1462 году, в 1465 году её расписали фресками по заказу псковских посадников.

Более двух лет в Мелетово идут реставрационные работы, заказчиком которых выступает Министерство культуры РФ. Уже укреплена конструкция храма, проведены противоаварийные работы в притворе и южном приделе, отреставрированы главы, кровля, приведены в порядок фасады, по периметру храма произведены вычинки и инъекции каменной кладки стен, фундаментов и контактной зоны фундаменты-грунты.

Реставрацию выполняло ООО «Анфилада». Летом прошлого года контракт с этой компанией был расторгнут в связи с несоблюдением сроков выполнения работ и выявленными недостатками в их качестве. Все недочёты подрядчик должен устранить. 

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