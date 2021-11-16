Подрядчика обязали исправить недостатки в реставрации церкви Успения Богородицы в Мелётово

Устранить недостатки в реставрационных работах на объекте «церковь Успения Богородицы в Мелётово» (Псковский район) обязали подрядчика в ходе рабочего совещания представителей Псково-Изборского объединенного музея-заповедника 16 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея. В совещании также приняли участие комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области и представители заказчика работ и подрядчика – ООО «Анфилада».

В ходе встречи участниками были выявлены ряд недостатков по выполненным реставрационным работам. Заказчик сообщил, что все замечания будут устранены в ближайшее время. В музее отметили, что уже готовят все необходимые документы, которые позволят подать заявку для продолжения восстановительных работ. Реставрационные работы будут направлены как на сохранение уникальной живописи, так и архитектурной части.

«Практически каждый день туристы звонят в музей с просьбой попасть на экскурсию в храм Успения Богородицы в Мелётово. Успенская церковь на протяжении не одного десятилетия сохраняется Псковским музеем. В памятнике налажен температурно-влажностный режим», – отметили в музее. Они добавили, что для сохранения культурного наследия церкви привлекаются лучшие специалисты в области монументальной живописи, архитектуры и музейной климатологии.

По словам представителей музея, они следят не только за самим памятником архитектуры, но и за прилегающей территорией. Так, теперь храм в Мелётово находится под постоянной круглосуточной охраной. «Псковский музей провёл огромную работу по организации и установке поста охраны, временного забора, установки видеонаблюдения. В ночное время территория храма подсвечивается прожекторами. В прошлые годы храм не раз страдал от вандалов – в 2009 году была снята медная кровля с алтаря храма. Дважды был спилен дверной замок», – подчеркнули в музее.