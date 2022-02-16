Марина Галактионова станет деканом медицинского факультета ПсковГУ

Доктор медицинских наук Марина Галактионова станет новым деканом медицинского факультета Псковского государственного университета. Об этом ректор вуза Наталья Ильина сообщила во время брифинга в медиацентре ПАИ 16 февраля.

На данный момент 17 врачей обучают студентов ПсковГУ по специальности «Лечебное дело». Как сообщила Наталья Ильина, профессорско-преподавательских состав разделён на три группы: преподаватели университета с повышением квалификации, имеющие доступ к преподаванию по программе «Лечебное дело»; преподаватели из партнёрских вузов – Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, Витебского государственного университета, Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова и т.д; а также 17 врачей, отрабатывающих со студентами практические занятия по программе «Лечебного дела».

По словам ректора, ПсковГУ могут включить в реестр специализированных медицинских вузов. Наталья Ильина подчеркнула, что развитию университета способствует партнёрство с региональным комитетом по здравоохранению и при кураторство Минздрава РФ.

По словам ректора, студенты медицинского факультета получают фундаментальную, биомедицинскую биологическую, и химическую подготовку, после этого их ожидает клиническая подготовка.

Специальные аппараты и оборудование в симуляционном центре помогают студентам на практике осваивать необходимые манипуляции. Кроме того, по словам Натальи Ильиной, на в данном центре также тренируются и практикующие врачи.