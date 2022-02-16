Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Марина Галактионова станет деканом медицинского факультета ПсковГУ

16 февраля 2022 года, 12:03

Доктор медицинских наук Марина Галактионова станет новым деканом медицинского факультета Псковского государственного университета. Об этом ректор вуза Наталья Ильина сообщила во время брифинга в медиацентре ПАИ 16 февраля.

На данный момент 17 врачей обучают студентов ПсковГУ по специальности «Лечебное дело». Как сообщила Наталья Ильина, профессорско-преподавательских состав разделён на три группы: преподаватели университета с повышением квалификации, имеющие доступ к преподаванию по программе «Лечебное дело»; преподаватели из партнёрских вузов – Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, Витебского государственного университета, Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова и т.д; а также 17 врачей, отрабатывающих со студентами практические занятия по программе «Лечебного дела».

По словам ректора, ПсковГУ могут включить в реестр специализированных медицинских вузов. Наталья Ильина подчеркнула, что развитию университета способствует партнёрство с региональным комитетом по здравоохранению и при кураторство Минздрава РФ.

По словам ректора, студенты медицинского факультета получают фундаментальную, биомедицинскую биологическую, и химическую подготовку, после этого их ожидает клиническая подготовка.

Специальные аппараты и оборудование в симуляционном центре помогают студентам на практике осваивать необходимые манипуляции. Кроме того, по словам Натальи Ильиной, на в данном центре также тренируются и практикующие врачи.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Выставка «Смоляная вода» из Пскова отправится в путешествие по России
Свыше 500 компаний с иностранным участием работают в Псковской области
Назарой: Решение жилищного вопроса позволит сиротам спокойно учится и развиваться
Родных лётчика из разбившегося в Псковской области ИЛ-2 ищут во Владимирской области
Инновационное колесо представил преподаватель ПсковГУ на ОТР
Более 900 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
На реке Толба при опрокидывании аэросаней погиб человек
Новые анатомические залы появились в ПсковГУ
Новый очаг коронавируса зафиксировали в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?

Общество
16 февраля 12:50

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Общество / Важная дата
15 февраля 17:04

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Жители районов Псковской области вспоминают службу в Афганистане
Горечь во рту

Общество / Здоровье
14 февраля 10:44

Горечь во рту

Что может стать причиной?