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Общество / Образование

Новые анатомические залы появились в ПсковГУ

16 февраля 2022 года, 11:08

Сухой и мокрый анатомические залы появились в Псковском государственном университете. Об этом ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 февраля.

Новые анатомические залы появились в ПсковГУ

Фото: пресс-служба ПсковГУ

По ее словам, в анатомических залах находятся интерактивные аппараты, с помощью которых студенты могут изучать все системы человеческих органов. Данная линейка оборудования располагается в сухом зале. Всего открыли восемь лабораторий.

Всего в 2021 году на оборудование потратили 27 млн рублей. Анатомический зал сформировали по европейским стандартам работы.

В этом году медицинский факультет ПсковГУ планирует получить международную аккредитацию. В вуз должны приехать международные эксперты, которые будут оценивать университет. Положительный результат позволит факультету по лечебному делу стать признанным во всем мире.

«Для системы здравоохранения Псковская область будут готовить кадры, которые не только лечат, но и занимаются наукой», – заявила Наталья Ильина и подчеркнула, что фундаментальная подготовка кадров на нынешнем этапе «имеет хорошую ситуацию», а также инфраструктуру.

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