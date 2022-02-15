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Общество / Образование

В Пскове продолжается строительство двух школ на Киселёва и Юбилейной

15 февраля 2022 года, 16:52

Строительство общеобразовательных учреждений на улицах Юбилейной и Киселёва продолжается в Пскове. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 февраля.

В Пскове продолжается строительство двух школ на Киселёва и Юбилейной

Фото: ПАИ

По его словам, в Пскове в текущем году планируется проведение капитального ремонта в семи городских школах. В том числе ремонт пройдет и в школе №16. «Спасибо поддержке Михаила Юрьевича и областного комитета по образованию», – отметил Борис Елкин.

Глава городской администрации также напомнил, что в настоящее время продолжается капитальный ремонт Псковского технического лицея. 

«Потрясающее здание, что там было до этого, и что сейчас – очень большой объем работы», – подчеркнул Борис Елкин и выразил надежду, что 1 сентября дети уже пойдут учиться в обновленное здание.

Он также отметил, что в здании Псковского технического лицея ранее выполнялись работы по усилению фундаментов, сейчас же ведутся работы внутри здания. В образовательном учреждении уже заменили окна и кровлю. Ввести в эксплуатацию лицей планируют в этом году.

Кроме того, Борис Елкин сообщил о том, что на данный момент ведутся ремонтные работы внутри кинотеатра «Октябрь». При положительных температурах на объекте проведут фасадные работы. После реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» появится историко-краеведческая библиотека имени И. И. Васильева.

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