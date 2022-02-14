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Общество

Контракт на отлов бродячих собак заключили в Дновском районе

14 февраля 2022 года, 13:21

Администрация Дновского района заключила контракт с приютом «Братья наши меньшие» на отлов бродячих собак. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя комитета по ветеринарии Псковской области Веру Баданину. На данный момент запланировано поймать 10 животных.

Контракт на отлов бродячих собак заключили в Дновском районе

Как рассказала Вера Баданина, приют возглавляет местный батюшка.

«Основная масса животных находится у него в приюте до устройства в семью. Выпуск обратно он не приветствует», – отметила она, но добавила, что одичавшие животные являются исключением. Они проходят через все необходимые мероприятия, а после их выпускают обратно — в их среду обитания.

Накануне специалисты уже поймали первую собаку. Вера Баданина сообщила, что на данный момент неизвестно, продолжится ли работа с приютом.

«Мы сначала выполним первый контракт. И если все буде хорошо получаться, то, возможно, глава района заключит второй контракт», – пояснила председатель профильного комитета.

Уже в течение нескольких месяцев стаи бродячих собак пугают жителей Дно. Предположительно, животные загрызли около десятка кроликов и порядка 30 куриц на территории частных домов по улице Крестьянской.

Корреспондент районной газеты «Дновец» отмечает, что стаи беспризорных собак замечали в разных местах города, в том числе и в самом центре Дно – на городской площади.

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