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Общество

Бродячие собаки растерзали домашних кроликов и куриц в Дно

17 января 2022 года, 15:32

Около десятка кроликов и порядка 30 куриц растерзали бродячие собаки на территории частных домов по улице Крестьянской в городе Дно. Об этом в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил местный житель.

Бродячие собаки растерзали домашних кроликов и куриц в Дно

Фото Артёма Стороженко из группы «Жесть по-Псковски»

По его словам, бродячим собакам удалось пробраться на огражденный крепким забором участок, на котором курятник находился за собственным ограждением. Автор поста отметил, что прогнать животных с территории участка ему удалось лишь через час.

«В последнее время стаи беспризорных собак можно видеть в разных местах города, неоднократно они пугают прохожих и в самом центре Дно – на городской площади», – отметил корреспондент районной газеты «Дновец».

Как сообщила ПАИ председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина, нападение на домашних животных «ради забавы», оставляя жертв нетронутыми, для бродячих собак нетипично. В связи с тем, что их никто не кормит, большая часть куриц и кроликов была бы не просто убита, а съедена.

«Если безнадзорные собаки придут куда-то на территорию, то в любом случае животные будут загрызены, вынесены за пределы территории и съедены», – уточнила Вера Баданина. Она отметила, что в случае, если домашние животные были задушены, то это могли сделать хорьки, лисы или куницы.

Председатель регионального комитета по ветеринарии также подчеркнула, что подобный случай нападения был зафиксирован единожды в Псковской области в прошедшем году. Тогда залезшее на участок в микрорайоне «Околица» неизвестное животное задушило несколько кроликов. Установить животное так и не удалось.

Вера Баданина отметила, что в случае установления владельцев собак, растерзавших кроликов и куриц, владельцы погибших домашних животных могут направить иск в суд о возмещении ущерба.

В настоящее время администрацией Дновского района рассматривается вопрос о введении чрезвычайной ситуации на территории районного центра.

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