Бродячие собаки растерзали домашних кроликов и куриц в Дно

Около десятка кроликов и порядка 30 куриц растерзали бродячие собаки на территории частных домов по улице Крестьянской в городе Дно. Об этом в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил местный житель.

По его словам, бродячим собакам удалось пробраться на огражденный крепким забором участок, на котором курятник находился за собственным ограждением. Автор поста отметил, что прогнать животных с территории участка ему удалось лишь через час.

«В последнее время стаи беспризорных собак можно видеть в разных местах города, неоднократно они пугают прохожих и в самом центре Дно – на городской площади», – отметил корреспондент районной газеты «Дновец».

Как сообщила ПАИ председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина, нападение на домашних животных «ради забавы», оставляя жертв нетронутыми, для бродячих собак нетипично. В связи с тем, что их никто не кормит, большая часть куриц и кроликов была бы не просто убита, а съедена.

«Если безнадзорные собаки придут куда-то на территорию, то в любом случае животные будут загрызены, вынесены за пределы территории и съедены», – уточнила Вера Баданина. Она отметила, что в случае, если домашние животные были задушены, то это могли сделать хорьки, лисы или куницы.

Председатель регионального комитета по ветеринарии также подчеркнула, что подобный случай нападения был зафиксирован единожды в Псковской области в прошедшем году. Тогда залезшее на участок в микрорайоне «Околица» неизвестное животное задушило несколько кроликов. Установить животное так и не удалось.

Вера Баданина отметила, что в случае установления владельцев собак, растерзавших кроликов и куриц, владельцы погибших домашних животных могут направить иск в суд о возмещении ущерба.

В настоящее время администрацией Дновского района рассматривается вопрос о введении чрезвычайной ситуации на территории районного центра.