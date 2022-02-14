Из-за омикрона в Псковской инфекционной больнице заполнена детская реанимация

С приходом омикрона в Псковской областной больнице были вынуждены развернуть детскую реанимацию. Об этом сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко в эфире программы «Псковский телеграм Online» 14 февраля.

Она отметила, что на сегодняшний день детская реанимация заполнена, на сегодняшнее утро там находились три ребёнка в возрасте до года. «Для нас это впервые», - заявила Анастасия Повторейко.

По её словам, взрослая реанимация также заполнена. Туда попадают после заражения коронавирусом пожилые люди с хроническими заболеваниями. «Четко вижу своих пациентов с астмой и хобл [Хроническая обструктивная болезнь легких]. Они заболевают тяжело, требуется терапия. Реанимация заполнена, оборот коек высокий. Повторюсь, расслабляться не имеем права», - подчеркнула главный врач инфекционной больницы.

Она добавила, что преобладает сейчас в регионе штамм «омикрон», однако, и случаи заражения «дельтой» также встречаются.