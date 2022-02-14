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Общество / Здоровье

Из-за омикрона в Псковской инфекционной больнице заполнена детская реанимация

14 февраля 2022 года, 10:17

С приходом омикрона в Псковской областной больнице были вынуждены развернуть детскую реанимацию. Об этом сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко в эфире программы «Псковский телеграм Online» 14 февраля.

Она отметила, что на сегодняшний день детская реанимация заполнена, на сегодняшнее утро там находились три ребёнка в возрасте до года. «Для нас это впервые», - заявила Анастасия Повторейко.

По её словам, взрослая реанимация также заполнена. Туда попадают после заражения коронавирусом пожилые люди с хроническими заболеваниями. «Четко вижу своих пациентов с астмой и хобл [Хроническая обструктивная болезнь легких]. Они заболевают тяжело, требуется терапия. Реанимация заполнена, оборот коек высокий. Повторюсь, расслабляться не имеем права», - подчеркнула главный врач инфекционной больницы.

Она добавила, что преобладает сейчас в регионе штамм «омикрон», однако, и случаи заражения «дельтой» также встречаются.

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Комментарии

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Бабулечка
12:44 14.02.2022

В начале двухтысячных годов из псковского роддома младенцев вывозили во множественном числе на лечение в детскую горбольницу с воспалением лёгких. О происхождении вируса в сми старались не сообщать. Нынче трезвонят о единичных случаях. И дети и взрослые иногда имеют склонность к таким заболеваниям. Расскажите о вакцинированной от ковида Варваре ,враче из ковидной больницы, которая, будучи беременной поучаствовала в эксперименте, и о клинических испытаниях на беременных псковичках, идёт 4 фаза .

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