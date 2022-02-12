Сергей Жаворонок назначен директором Псковской областной филармонии

По его словам, Сергей Жаворонок уже работал в Пскове в сфере культуры. В частности, в 2017-2018 годах он занимал должность заместителя генерального директора, а позже директора Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. На занимаемой должности Сергей Жаворонок организовывал гастрольную, репертуарную и фестивальную деятельность театра.

«Последнее его место работы – исполняющий обязанности директора Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге», – сообщил Михаил Ведерников.

На первой рабочей встрече, по словам губернатора, они обсудили основные направления и приоритетные задачи в работе Псковской областной филармонии.

«Желаю успехов!», – прокомментировал назначение Михаил Ведерников.