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Общество

Сергей Жаворонок назначен директором Псковской областной филармонии

12 февраля 2022 года, 17:09

Директором Псковской областной филармонии назначен Сергей Жаворонок. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Сергей Жаворонок назначен директором Псковской областной филармонии

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

По его словам, Сергей Жаворонок уже работал в Пскове в сфере культуры. В частности, в 2017-2018 годах он занимал должность заместителя генерального директора, а позже директора Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. На занимаемой должности Сергей Жаворонок организовывал гастрольную, репертуарную и фестивальную деятельность театра.

«Последнее его место работы – исполняющий обязанности директора Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге», – сообщил Михаил Ведерников.

На первой рабочей встрече, по словам губернатора, они обсудили основные направления и приоритетные задачи в работе Псковской областной филармонии.

«Желаю успехов!», – прокомментировал назначение Михаил Ведерников.

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