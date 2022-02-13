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Общество / Здоровье

Ведерников: Система здравоохранения Псковской области работает в авральном режиме

13 февраля 2022 года, 18:13

В авральном режиме на данный момент работает система здравоохранения Псковской области. Об этом в еженедельном видеообращении 13 февраля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, комментируя вопрос о сложностях дозвона до медучреждений и длительности приезда врача на дом.

Ведерников: Система здравоохранения Псковской области работает в авральном режиме

Фото Дарьи Хватковой

«Посмотрите на статистику заболеваемости. Таких цифр не было никогда. Конечно, система здравоохранения работает в авральном режиме. Могу точно сказать, что без проведённой подготовки наши медучреждения уже бы захлебнулись в потоке пациентов», – подчеркнул глава региона.

По его словам, псковичам необходимо набраться терпения и позвонить по номеру «горячей линии» – «122» или по телефону поликлиники еще раз.

Кроме того, Михаил Ведерников также отметил, что в медицинские учреждения уже направили дополнительных специалистов, и уточнил, что региональные поликлиники на данный момент работают по максимуму своих возможностей.

«И ещё одно: в понедельник утром дозвониться будет особенно сложно – это час-пик. Отложите звонок на обеденное время», – отметил Михаил Ведерников.

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