Ксения Железникова возглавит Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталью Плявинскую.

По словам Натальи Плявинской, Ксения Железникова имеет богатый профессиональной опыт в данной сфере. Речь в данном случае идет не только о работе с молодежью, но и о реализации федеральных и региональных молодежных проектов, начиная с идеи и подачи грантовой заявки и до проведения мероприятий с «понятным и осязаемым результатом».

«В Волгограде, где Ксения работала до этого, ей и ее команда удалось привлечь в общей сложности более 60 млн на проекты по поддержке молодёжи и малого и среднего предпринимательства. Уверены, что Ксения быстро станет частью нашей большой команды», – отметила она.

Кроме того, Наталья Плявинская уточнила, что у Ксении Железниковой также имеется опыт преподавания в университете.

Ранее руководителем Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области являлась Мария Андреева. «Мария приняла решение развивать свой личный проект, который очень важен для нашего региона. Несмотря на то, что она ушла из Центра, она остается в нашей региональной команде, у нас планируется несколько совместных проектов», – сообщила Наталья Плявинская.