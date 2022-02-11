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Общество

Ксения Железникова возглавит Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

11 февраля 2022 года, 13:45

Ксения Железникова возглавит Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталью Плявинскую.

Ксения Железникова возглавит Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Фото: ПАИ

По словам Натальи Плявинской, Ксения Железникова имеет богатый профессиональной опыт в данной сфере. Речь в данном случае идет не только о работе с молодежью, но и о реализации федеральных и региональных молодежных проектов, начиная с идеи и подачи грантовой заявки и до проведения мероприятий с «понятным и осязаемым результатом».

«В Волгограде, где Ксения работала до этого, ей и ее команда удалось привлечь в общей сложности более 60 млн на проекты по поддержке молодёжи и малого и среднего предпринимательства. Уверены, что Ксения быстро станет частью нашей большой команды», – отметила она.

Кроме того, Наталья Плявинская уточнила, что у Ксении Железниковой также имеется опыт преподавания в университете.

Ранее руководителем Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области являлась Мария Андреева. «Мария приняла решение развивать свой личный проект, который очень важен для нашего региона. Несмотря на то, что она ушла из Центра, она остается в нашей региональной команде, у нас планируется несколько совместных проектов», – сообщила Наталья Плявинская.

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