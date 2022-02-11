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Общество

Тариф на посещение муниципальных бань в Пскове увеличится на 30 рублей

11 февраля 2022 года, 12:33

На 30 рублей вырастет тариф на посещение муниципальных бань в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Решение было принято 11 февраля на 62-й сессии Псковской городской Думы.

Тариф на посещение муниципальных бань в Пскове увеличится на 30 рублей

Источник: pixabay.com

Согласно проекту, предполагается повышение тарифа на 30 рублей для посещения псковских муниципальных бань в рабочие и выходные дни. При этом для детей до 7 лет и пенсионеров сохраняются льготы.

По словам главы администрации Пскова Бориса Еклин, повышение цен на посещение муниципальных бань – это необходимая мера, которая позволит разблокировать счета организации, имеющей задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями.

Данный проект поддержали 16 депутатов Псковской городской Думы, пять – воздержались, против никто не проголосовал.

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