Тариф на посещение муниципальных бань в Пскове увеличится на 30 рублей

На 30 рублей вырастет тариф на посещение муниципальных бань в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Решение было принято 11 февраля на 62-й сессии Псковской городской Думы.

Согласно проекту, предполагается повышение тарифа на 30 рублей для посещения псковских муниципальных бань в рабочие и выходные дни. При этом для детей до 7 лет и пенсионеров сохраняются льготы.

По словам главы администрации Пскова Бориса Еклин, повышение цен на посещение муниципальных бань – это необходимая мера, которая позволит разблокировать счета организации, имеющей задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями.

Данный проект поддержали 16 депутатов Псковской городской Думы, пять – воздержались, против никто не проголосовал.