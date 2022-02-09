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Общество

Псковские катки планируют снова открыть 12 февраля

9 февраля 2022 года, 13:45

С 12 февраля в Пскове планируют вновь открыть муниципальные катки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Псковские катки планируют снова открыть 12 февраля

Фото Андрея Степанова

На данный момент муниципальные катки в Пскове не работают в связи с погодными условиями. Если погода позволит, то катки на стадионе «Машиностроитель» и в Финском парке планируют открыть в субботу, 12 февраля.

В городской администрации также отметили, что перед этим будет произведена заливка катков.

Ранее глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что вандалы разбили все елочные шары на городском катке в Финском парке, воспользовавшись тем, что он не работает.

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