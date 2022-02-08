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Происшествия / ЧП

Вандалы разбили все ёлочные игрушки на катке в Финском парке в Пскове

8 февраля 2022 года, 11:34

Вандалы разбили все игрушки, которые висели на новогодней ёлке на катке в Финском парке в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на своей странице в Instagram.

Вандалы разбили все ёлочные игрушки на катке в Финском парке в Пскове
Разбитые игрушки
Фото из Instagram Бориса Елкина

«В связи с непогодой каток временно не работает, и преступники (иначе не назовешь) воспользовались ситуацией, - отметил Борис Елкин. - Насколько нужно не любить свой город, не уважать труд других людей, не ценить то, что делается ради блага всех псковичей, чтобы творить такое?! Слов нет».

Глава администрации Пскова подчеркнул, что по факту случившегося заявление уже направлено в полицию.

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