В тройку лидеров по приросту молочной продуктивности вошла Псковская область

Псковская область вошла в тройку лидеров по абсолютному приросту молочной продуктивности. Рейтинг регионов был опубликован в отчете Аналитического центра Milknews. Согласно отчету, в 2021 году надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в среднем выросли на 4,1%, составив порядка 7 тыс. 162 кг.
Лидером рейтинга регионов по абсолютному приросту молочной продуктивности в сельхозорганизациях стала Республика Ингушетия (+1 тыс. 993 кг). Второе место заняла Курская область (+1 тыс. 1 кг). Замыкает тройку лидеров Псковская область (+970 кг).
Аутсайдерами рейтинга, показавшими абсолютное снижение молочной продуктивности в сельхозорганизациях, стали Республика Карелия (-355 кг), Республика Северная Осетия-Алания (-530 кг), а также Карачаево-Черкесская республика (-590 кг).
Фото: Аналитический центр Milknews
Согласно аналитическим данным, сокращение молочной продуктивности в ряде российских регионов было связано с удешевлением рационов в целях снижения операционных затрат на форе роста цен на корма.
Так, по предварительным итогам прошедшего 2021 года, снижение молочной продуктивности было допущено в 30 субъектах России, пять из которых входят в ТОП-25 производителей товарного молока. Среди них, Алтайский и Краснодарский края, а также Ярославская, Ленинградская и Вологодская области.