В тройку лидеров по приросту молочной продуктивности вошла Псковская область

Псковская область вошла в тройку лидеров по абсолютному приросту молочной продуктивности. Рейтинг регионов был опубликован в отчете Аналитического центра Milknews . Согласно отчету, в 2021 году надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в среднем выросли на 4,1%, составив порядка 7 тыс. 162 кг.

Согласно аналитическим данным, сокращение молочной продуктивности в ряде российских регионов было связано с удешевлением рационов в целях снижения операционных затрат на форе роста цен на корма.

Так, по предварительным итогам прошедшего 2021 года, снижение молочной продуктивности было допущено в 30 субъектах России, пять из которых входят в ТОП-25 производителей товарного молока. Среди них, Алтайский и Краснодарский края, а также Ярославская, Ленинградская и Вологодская области.