Скорректировать график ремонтных работ на улице Леона Поземского поручил Борис Елкин

Глава администрации Пскова Борис Елкин в рамках контроля за ходом реконструкции улицы Леона Поземского поручил подрядчику скорректировать график ремонтных работ. Об этом он сообщил в своем профиле в Instagram.

По словам Бориса Елкина, в настоящее время подрядная организация на данном участке автодороги проводит устройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, а также теплотрассы. Сетевая компания прокладывает новые электросети.

«Всего на объекте работают 10 единиц техники и 30 человек. Но весна не за горами, поэтому совсем скоро можно будет приступать и к другим видам работ», – сообщил Борис Елкин.

Кроме того, он отметил, что подрядная организация должна скорректировать график работ с учетом планов по выходу на асфальтирование дорожного участка. Борис Елкин уточнил, что это позволит скоординировать работу подрядных организаций по реконструкции улицы Труда и Советского (Троицкого) моста

«Постараемся минимизировать неудобства для граждан нашего города!» – подчеркнул глава городской администрации.