Какие изменения внесли в правила регистрации маломерных судов разъяснили в Псковской ГИМС

Так, с 1 марта вступят в силу изменения по купле-продаже лодки. Теперь заново получать и рисовать на бортах новые номера больше не придется. Номер, присвоенный лодке, внесён в реестр и не подлежит изменению, пока судно исключат из него.

По правилам, которые вскоре вступят в силу, хозяина судна может подать на его регистрацию в течение месяца.

В том случае, если судовладелец изменит место жительства, фамилию, место постоянной стоянки или заменит двигатель, об этом также необходимо сообщить в ГИМС. Это нужно сделать в течение двух недель, чтобы в отношении владельца судна не приняли соответствующие меры. Иван Старыш подчеркнул, что в случае замены двигателя отправить информацию в ГИМС будет недостаточно – его необходимо доставить на осмотр.

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