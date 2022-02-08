Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Какие изменения внесли в правила регистрации маломерных судов разъяснили в Псковской ГИМС

8 февраля 2022 года, 17:58

Старший инспектор ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш рассказал, какие изменения внесли в правила регистрации маломерных судов.

Какие изменения внесли в правила регистрации маломерных судов разъяснили в Псковской ГИМС

Фото: ПАИ

Так, с 1 марта вступят в силу изменения по купле-продаже лодки. Теперь заново получать и рисовать на бортах новые номера больше не придется. Номер, присвоенный лодке, внесён в реестр и не подлежит изменению, пока судно исключат из него.

По правилам, которые вскоре вступят в силу, хозяина судна может подать на его регистрацию в течение месяца.

В том случае, если судовладелец изменит место жительства, фамилию, место постоянной стоянки или заменит двигатель, об этом также необходимо сообщить в ГИМС. Это нужно сделать в течение двух недель, чтобы в отношении владельца судна не приняли соответствующие меры. Иван Старыш подчеркнул, что в случае замены двигателя отправить информацию в ГИМС будет недостаточно – его необходимо доставить на осмотр.

Подробнее читайте на сайте Псковского агентства информации.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

О трех бронзовых российских медалях расскажут в новом выпуске «Олимпийского дайджеста»
До -5 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 9 февраля
Галина Неваленная: Введение электронных рецептов — это своевременная инициатива
Михаил Ведерников: Оснований для снятия или ослабления антиковидных ограничений нет
Нападавшую на скот волчицу ликвидировали в Порховском районе
«Титан-Полимер» помог воспитаннику школы-интерната научиться дрифту
10 февраля видеопроект «Пушкин детям» запустят в Пскове
Жилищные сертификаты на переселение получит Псковская область в 2022 году
Россельхозбанк и «Сколково» создают экосистему инноваций в агропромышленном секторе

Комментарии

Авторизация
No comments
Опасные пятна

Общество / Здоровье
7 февраля 12:58

Опасные пятна
Эпоха омикрона

Общество
4 февраля 16:45

Эпоха омикрона

Псковский врач о том, чем опасен новый штамм и как от него защититься
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Общество / Здоровье
3 февраля 08:28

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области