Борис Елкин: Ежедневно из разных районов Пскова вывозится до 1000 кубометров снега

Порядка тысячи кубометров снега ежедневно вывозятся из разных районов Пскова. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главу городской администрации Бориса Елкина.
Порядка тысячи кубометров снега ежедневно вывозятся из разных районов Пскова. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главу городской администрации Бориса Елкина.
По его словам, снег в областном центре перестал идти примерно в 6 утра. К тому же произошел переход температуры с плюсовой на минусовую. В результате этого на городских тротуарах появились обледенения.
«Поэтому сегодня будем активно заниматься подсыпкой. Завтра, наоборот, снова плюсовая температура, вернемся к вычищению снега с тротуаров», – отметил Борис Елкин.
Глава городской администрации также сообщил, что на данный момент дорожные службы Пскова занимаются пробивкой колодцев и ливневых стоков. Это позволит предотвратить скопление воды на тротуарах и дорогах. «Иначе поплывем», – добавил Борис Елкин и отметил, что работа выполняется точечно.
Кроме того, он уточнил, что тротуары от снега и обледенения на городских мостах убирает отдельная служба. «Сегодня уделим особое внимание чистке Ольгинского моста», – отметил глава городской администрации.
По словам Бориса Елкина, администрация Пскова старается работать оперативно с обращениями псковичей, среди которых жалобы и на управляющие компании.
«Управляйки на наши замечания, предписания и штрафы реагируют по-разному. Кто-то говорит, что нет техники, кто-то – что уборке мешают припаркованные машины. Считаю, что это отговорки. Надо работать с жителями: просить их в какой-то момент не парковаться в том или ином месте, потому что будут убирать снег», – подчеркнул глава городской администрации.
Ранее Борис Елкин сообщил, что за прошедшую неделю на управляющие компании Пскова было составлено восемь протоколов об административном правонарушении.