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Общество

Борис Елкин: Ежедневно из разных районов Пскова вывозится до 1000 кубометров снега

8 февраля 2022 года, 10:31

Порядка тысячи кубометров снега ежедневно вывозятся из разных районов Пскова. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главу городской администрации Бориса Елкина.

Борис Елкин: Ежедневно из разных районов Пскова вывозится до 1000 кубометров снега

Фото Андрея Степанова

По его словам, снег в областном центре перестал идти примерно в 6 утра. К тому же произошел переход температуры с плюсовой на минусовую. В результате этого на городских тротуарах появились обледенения.

«Поэтому сегодня будем активно заниматься подсыпкой. Завтра, наоборот, снова плюсовая температура, вернемся к вычищению снега с тротуаров», – отметил Борис Елкин.

Глава городской администрации также сообщил, что на данный момент дорожные службы Пскова занимаются пробивкой колодцев и ливневых стоков. Это позволит предотвратить скопление воды на тротуарах и дорогах. «Иначе поплывем», – добавил Борис Елкин и отметил, что работа выполняется точечно.

Борис Елкин: Ежедневно из разных районов Пскова вывозится до 1000 кубометров снега

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Кроме того, он уточнил, что тротуары от снега и обледенения на городских мостах убирает отдельная служба. «Сегодня уделим особое внимание чистке Ольгинского моста», – отметил глава городской администрации.

По словам Бориса Елкина, администрация Пскова старается работать оперативно с обращениями псковичей, среди которых жалобы и на управляющие компании.

«Управляйки на наши замечания, предписания и штрафы реагируют по-разному. Кто-то говорит, что нет техники, кто-то – что уборке мешают припаркованные машины. Считаю, что это отговорки. Надо работать с жителями: просить их в какой-то момент не парковаться в том или ином месте, потому что будут убирать снег», – подчеркнул глава городской администрации.

Ранее Борис Елкин сообщил, что за прошедшую неделю на управляющие компании Пскова было составлено восемь протоколов об административном правонарушении.

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