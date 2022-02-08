Борис Елкин: Ежедневно из разных районов Пскова вывозится до 1000 кубометров снега

Порядка тысячи кубометров снега ежедневно вывозятся из разных районов Пскова. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главу городской администрации Бориса Елкина.

По его словам, снег в областном центре перестал идти примерно в 6 утра. К тому же произошел переход температуры с плюсовой на минусовую. В результате этого на городских тротуарах появились обледенения.

«Поэтому сегодня будем активно заниматься подсыпкой. Завтра, наоборот, снова плюсовая температура, вернемся к вычищению снега с тротуаров», – отметил Борис Елкин.

Глава городской администрации также сообщил, что на данный момент дорожные службы Пскова занимаются пробивкой колодцев и ливневых стоков. Это позволит предотвратить скопление воды на тротуарах и дорогах. «Иначе поплывем», – добавил Борис Елкин и отметил, что работа выполняется точечно.