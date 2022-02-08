Восемь протоколов из-за некачественной уборки снега составили на псковские управляющие компании за неделю

За прошедшую неделю Контрольное управление городской администрации составило восемь протоколов из-за некачественной уборки снега на псковские управляющие компании. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Про три протокола об административном правонарушении за данный период в рамках контроля за работой управляющих компаний во дворах составили на ООО «Сервис» и ООО «ЖС 13», по одному – на ООО «Наш Дом Псков» и «Городская управляющая компания».

Кроме того, за прошедшую неделю также были выданы 17 уведомлений о явке «управляек» на составление протоколов. «Некоторые из них тоже получат не по одному протоколу, а, значит, уже попадают на штрафы!» – отметил Борис Елкин.

Глава городской администрации также напомнил, что непогода в Пскове сохранится еще несколько дней. По словам Бориса Елкина, на данный момент по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова подрядным организациям поставлена задача уделить особое внимание обработке и очистке тротуаров и мобилизоваться по максимуму.

«Отработка обращений граждан, которые поступают по различным каналам, в том числе в социальных сетях, продолжается!» – подчеркнул глава городской администрации. Он отметил, что в настоящее время уже запланированы 18 проверочных мероприятий.

Борис Елкин также поблагодарил псковичей за обратную связь. «Вместе мы заставим «управляйки» работать и обязательно наведем порядок!» – добавил он.