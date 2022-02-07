13 образовательных учреждений капитально отремонтируют в 2022 году в Пскове

В Псковской области в 2022 году капитально отремонтируют 13 образовательных учреждений. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Работы будут осуществляться за счет федеральных средств. В число школ, в которых запланирован капремонт, вошли семь городских: Лицей экономики и основ предпринимательства №10, Школа №16, корпус Псковского педагогического комплекса, Псковская общеобразовательная школа-интернат, Естественно-математический лицей №20, Социально-экономический лицей №21, Школа №24.