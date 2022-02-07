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Общество

Михаил Ведерников поручил задействовать больше ресурсов для уборки снега

7 февраля 2022 года, 16:30

Губернатор Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова Борису Елкину направить больше ресурсов на уборку снега в городе в связи с непростыми погодными условиями. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников поручил задействовать больше ресурсов для уборки снега

Фото: Андрей Степанов

Глава региона отметил, что если дороги и мосты в большинстве своем в порядке, то «дворы становятся хронической проблемой».

«Контроль должен быть усилен. Управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями, будут получать штрафы, пока не научатся работать. С каждой будем разбираться в индивидуальном порядке», – заявил губернатор.

Своему заместителю Василию Осипову Михаил Ведерников поручил связаться с федеральными и региональными подрядчиками, занимающимися уборкой трассы от снега в Псковской области. «Необходимо удостовериться, что они готовы полностью обеспечить безопасность дорожной сети», – пояснил глава региона.

Он также сообщил, что было проведено отдельное совещание с энергетиками по вопросу организации усиленной совместной работы. Губернатор уточнил, что отключения уже зафиксировали, так утром без электроэнергии было около 100 населённых пунктов. Как сообщил губернатор, Россети переведены в режим повышенной готовности.

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