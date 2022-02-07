Карантины по бешенству сняли в двух очагах Новосокольнического района

Карантины по бешенству отменили в в личном подсобном хозяйстве в деревне Бор и на территории сельского поселения «Пригородная волость» Новосокольнического района отменили. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Карантин также сняли в личном подворье на территории железнодорожной станции Гущино Новосокольнического района и на прилегающей к эпизоотическому очагу территории.

Специалисты провели все необходимые мероприятия: вакцинировали животных против бешенства, провели дезинфекции очагов, подворовые обходы населения с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности данного заболевания.

Пять очагов по бешенству в Псковской области остаются активными.