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Экономика / ЖКХ

Псковичи могут оплатить потреблённый газ без комиссии

7 февраля 2022 года, 11:57

 Жители Псковской области могут оплатить потреблённый газ без комиссии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Сделать это можно в кассах АО «Газпром газораспределение Псков» либо через «Личный кабинет» абонента на сайте компании.

В пресс-службе отметили, что в «Личном кабинете» также можно передать показания прибора учёта, в кассе компании оплатить без комиссии техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

 Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2019 года за номером 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, исключены расходы на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и другие организации. Эта мера была предложена Федеральной антимонопольной службой для сдерживания тарифов для населения. Ранее такие же изменения начали действовать в отношении поставщиков других коммунальных услуг.

В то же время при оплате квитанций за газ через сторонние платежные системы может взиматься комиссия. Тариф определяется организацией, через которую проводится оплата.

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