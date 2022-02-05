Губернатор Псковской области ответил на вопросы про дистанционное обучение

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопросы жителей региона по теме дистанционного обучения во время своего еженедельного обращения в Instagram.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопросы жителей региона по теме дистанционного обучения во время своего еженедельного обращения в Instagram.
Как заявил глава региона, ему сообщают, что некоторые учителя сводят дистанционное обучение к раздаче материалов для самостоятельного изучения.
«Это допустимо только в том случае, если учителя не получают зарплату. Тогда, конечно, работать им не нужно», – заметил Михаил Ведерников.
Он также подчеркнул, что поручил комитету по образованию предметно разобраться с каждым таким обращением, чтобы в дальнейшем принять меры.
Также губернатор рассказал, что очень много сообщений получает от учеников школ, просящих перевести их школу на дистанционное обучение по разным причинам.
«Причины указываются разные: кто-то реально боится заболеть, а кто-то, цитирую, «не хочет учить историю», – поделился глава региона.
Михаил Ведерников сообщил, что ценит стремление школьников к диалогу, но оставит большую часть без ответа, поскольку, во-первых, вся информация уже есть в еженедельном, в постах и статистике. Кроме того, ее довели до педагогов и родителей.
Во-вторых, глава региона напомнил, как принимаются такие решений: учитывается эпидситуация в муниципалитете, в том числе загрузка первичного звена здравоохранения, а не отдельные заболевшие; также проходят постоянные консультации с экспертами, Роспотребнадзором, с педагогическим и медицинским сообществами. Михаил Ведерников также добавил, что полномочия объявить карантин в классе или школе есть у руководства каждого учреждения, поэтому, если в классе много человек болеет, ученикам следует обратиться к родителям, которые могут поговорить с классным руководителем или директором по вопросу введения карантина или перехода на дистанционный формат работы.
В-третьих, по словам главы региона, в случае, если дистант введут на все прогнозируемые два месяца роста заболеваемости, школьники останутся без летних каникул и будут учиться, чтобы наверстать упущенное.
Не все предметы можно успешно донести до учащихся . Например, алгебра, не все ребята и их родители смогут разобраться в новой теме. Поэтому учителям после дистанта приходится заново объяснить тему на уроке в школе. Но никто не платит двойную зарплату за это, да и раньше в период гриппа не закрывали классы,школы на дистант. Забота чрезмерная, и вакцинация и дистант, а результата нет, то есть есть,-ещё больше заболевших. Как же проходит реабилитация учительницы начальных классов из В.Лук?