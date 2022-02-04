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Общество

Почти 4,5 млн рублей направлены на отлов и стерилизацию собак в Псковской области

4 февраля 2022 года, 10:41

В Псковской области на 2022 год предусмотрены 4 млн 317 тыс. рублей на отлов бездомных животных. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя регионального комитета по ветеринарии Веру Баданину.

Как ожидается, выделенных средств хватит примерно на 500 собак. Именно из такого количества животных расчёт необходимых средств производился последние четыре года и, как подчеркнула Вера Баданина, денег было достаточно.

За счёт областного финансирования зоозащитные организации отлавливают животных, прививают от бешенства, стерилизуют и чипируют. В дальнейшем они или выпускаются на улицу, или остаются в приюте.

Вера Баданина отметила, что в Псковской области ситуация с бездомными собаками по сравнению с другими регионами достаточно благополучная. Из 26 муниципалитетов зоозащитные организации не работают только в трёх. Это Дновский, Локнянский и Новоржевский районы.

Подробнее о том, как часто собаки нападают на псковичей, как борются в регионе с бездомными животными и в чём причина их появления, читайте здесь >>>

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