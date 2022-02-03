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Общество

В Печорском районе сняли карантин по бешенству

3 февраля 2022 года, 11:26

Карантин по бешенству сняли с территории эпизоотического очага – личного подворья в деревне Косыгино Печорского района, а также с территории неблагополучного пункта – городского поселения «Печоры». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Специалисты вакцинировали животных, провели дезинфекцию очага, а также подворовые обходы населения Печор для вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.

На 3 февраля в Псковской области активными остаются семь очагов по бешенству. Из них один выявили в этом году, шесть – в прошлом.

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