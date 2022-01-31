Около 20 бизнес-точек приостановят работу из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове

Из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове работу приостановят порядка 20 бизнес-точек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Данный вопрос был рассмотрен в ходе встречи заместителя главы городской администрации Павла Волкова, специалистов отдела потребительского рынка и услуг, управления городского хозяйства, подрядной организации и предпринимателей, деятельность организаций которых затрагивает предстоящий капремонт. В частности, в обсуждении приняли участие представители порядка 20 псковских объектов малого и среднего бизнеса, расположенных в домах №7 – №11 по улице Яна Фабрициуса.

Основным вопросом встречи выступила необходимость приостановки работы бизнес-точек на период замены инженерных сетей на данном участке автомобильной дороги. В связи с проведением капитального ремонта в дома со стороны улицы попасть будет невозможно.

В пресс-службе отметили, что работы по замене трубопровода обычно проводятся масштабно – в течение порядка полугода. Однако по договоренности с администрацией города Пскова подрядная организация обязалась выполнить требуемую задачу в минимальные сроки, примерно за 1,5 – 2 месяца.

В ходе встречи псковским предпринимателям предоставили возможность повлиять на процесс производства работ. В частности, они могут выбрать определенный период с «низким спросом». Также на данный момент прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса в несколько этапов.

По словам заместителя главы администрации Пскова Павла Волкова, многие представители бизнес-сферы с понимаем отнеслись к озвученной проблеме. Некоторые же выразили обеспокоенность. Для планирования предстоящих работ и детальной проработки вопроса проведут еще одну встречу, в которой также примут участие заказчик и подрядчик.