Три школы в Псковской области перевели на дистанционное обучение

На дистанционный формат обучения перевели три школы в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Ограничительные мероприятия по новой коронавирусной инфекции ввели в Бежаницкой средней школе и Чихачёвской средней школе в Бежаницком районе. На дистанционном формате обучения ученики данных образовательных учреждений проучатся до 6 февраля.

Кроме того, дистант был введен в Пыталовской средней школе в Пыталовском районе.

С 27 января в соответствии с предписаниями регионального Управления Роспотребнадзора на дистанционный формат обучения перевели школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района.