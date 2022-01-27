Более 100 аварийных бригад энергетиков готовы к непогоде в Псковской области

К неблагоприятным погодным условиям в Псковской области готовы 110 аварийных бригад энергетиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

В настоящее время энергетики работают в Псковской области в режиме повышенной готовности. К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 149 единиц спецтехники и 110 аварийных бригад.

Для обеспечения при необходимости резервным электричеством социально значимых объектов региона подготовлены 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт.

«Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера пятницы», – сообщили представители «Россети Северо-Запад».

Специалисты сетевой компании призывают псковичей строго соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередач и энерготехнических установок. Кроме того, запрещается подходить к оборванным проводам ЛЭП менее чем на 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях объектов псковичи могут сообщить о единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети»: 8-800-220-0-220.