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Досуг / Погода

Сильный снег пройдет в Псковской области ночью и утром 28 января

27 января 2022 года, 15:49

Ночью и утром 28 января по Псковской области пройдет сильный снег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сильный снег пройдет в Псковской области ночью и утром 28 января

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», неблагоприятное погодное явление ожидается преимущественного в западных районах Псковской области. Ночью и утром 28 января прогнозируется сильный снег, местами возможно налипание снежных масс на провода.

Псковичей призвали быть осторожными при ходьбе в условиях снегопада и гололедицы, не находиться вблизи деревьев, не парковать рядом с ними машины, и по возможности оставаться дома, плотно закрыв все окна. 

При возникновении снегопада во время движения на личном транспорте, водителям рекомендовано перейти в крайний правый ряд, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать непогоду. При обнаружении оборванных проводов линий электропередач следует сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва.

О чрезвычайных ситуациях в регионе псковичам следует обращаться в службу спасения по телефону «01» или с мобильного телефона «112», «101». 

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