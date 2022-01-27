Сильный снег пройдет в Псковской области ночью и утром 28 января

Ночью и утром 28 января по Псковской области пройдет сильный снег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», неблагоприятное погодное явление ожидается преимущественного в западных районах Псковской области. Ночью и утром 28 января прогнозируется сильный снег, местами возможно налипание снежных масс на провода.

Псковичей призвали быть осторожными при ходьбе в условиях снегопада и гололедицы, не находиться вблизи деревьев, не парковать рядом с ними машины, и по возможности оставаться дома, плотно закрыв все окна.

При возникновении снегопада во время движения на личном транспорте, водителям рекомендовано перейти в крайний правый ряд, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать непогоду. При обнаружении оборванных проводов линий электропередач следует сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва.

О чрезвычайных ситуациях в регионе псковичам следует обращаться в службу спасения по телефону «01» или с мобильного телефона «112», «101».