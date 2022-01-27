В Псковской области подали более 150 заявлений на вакцинацию «Спутником М»

На вакцинацию детей «Спутником М» в Псковской области уже подали более 150 заявлений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время в Псковской области разворачивается прививочная компания детей от 12 до 17 лет от коронавируса. С 25 января родители подростков из Пскова, Великих Лук и других муниципалитетов региона подали свыше 150 согласий на проведение вакцинации. Из всех поданных заявлений медицинские сотрудники сформируют группы, которые позволят рационально использовать вакцину и разделить потоки прививающихся.

480 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник М» поступили в Псковскую область в начале недели. Их распределили по всем медучреждениям региона. На данный момент иммунизация проводится в детских отделениях районных больниц и в детской городской поликлинике города Пскова.

Вакцинация детей от 12 до 17 лет от COVID-19 проводится исключительно на добровольной основе. Для прохождения иммунизации родителям подростков необходимо заполнить специальное заявление на согласие в медицинских учреждениях региона.

Новый штамм коронавируса «омикрон» продолжает распространяться в Псковской области. Как отмечают специалисты, для детей он особенно опасен. В первые 3-5 дней с момента заболевания у них может наблюдаться лихорадка с повышением температуры до 40 градусов. Вакцина «Спутник М» позволит защитить здоровье подрастающего поколения.