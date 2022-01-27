Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

В Псковской области подали более 150 заявлений на вакцинацию «Спутником М»

27 января 2022 года, 14:35

На вакцинацию детей «Спутником М» в Псковской области уже подали более 150 заявлений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Псковской области подали более 150 заявлений на вакцинацию «Спутником М»

Фото пресс-службы региональной администрации

В настоящее время в Псковской области разворачивается прививочная компания детей от 12 до 17 лет от коронавируса. С 25 января родители подростков из Пскова, Великих Лук и других муниципалитетов региона подали свыше 150 согласий на проведение вакцинации. Из всех поданных заявлений медицинские сотрудники сформируют группы, которые позволят рационально использовать вакцину и разделить потоки прививающихся.

480 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник М» поступили в Псковскую область в начале недели. Их распределили по всем медучреждениям региона. На данный момент иммунизация проводится в детских отделениях районных больниц и в детской городской поликлинике города Пскова.

Вакцинация детей от 12 до 17 лет от COVID-19 проводится исключительно на добровольной основе. Для прохождения иммунизации родителям подростков необходимо заполнить специальное заявление на согласие в медицинских учреждениях региона.

Новый штамм коронавируса «омикрон» продолжает распространяться в Псковской области. Как отмечают специалисты, для детей он особенно опасен. В первые 3-5 дней с момента заболевания у них может наблюдаться лихорадка с повышением температуры до 40 градусов. Вакцина «Спутник М» позволит защитить здоровье подрастающего поколения.

Читайте также
С 27 января школы Пскова и Псковского района переводятся на дистант
Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С 28 января по 6 февраля в Псковской области приостанавливается действие школьных транспортных карт
Более 100 аварийных бригад энергетиков готовы к непогоде в Псковской области
Ежедневную санитарную обработку проходят псковские автобусы
В России перестали считываться QR-коды о вакцинации от коронавируса
Фото Себежа можно увидеть в Московском метрополитене
Сильный снег пройдет в Псковской области ночью и утром 28 января
В школах Пскова пока не планируют продлевать дистанционное обучение
Псковской области изменился размер пособия беременным женщинам и одиноким родителям
11 организаций попали в список крупнейших должников за газ в Псковской области

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
15:22 27.01.2022

"И какая же мать согласится отдать своего дорогого ребёнка...?"- На изучение экспериментальных препаратов. На ТЛГ-канале опубликован список детей,умерших после этих уколов, дети, проживавшие в других странах,где их вакцинация началась раньше. А как чувствует себя вакцинированная доктор из ковидной больницы,которая сделала это около двух месяцев назад, будучи беременной? Варвара. Всем детям здоровья!!! Пусть это будет пустышка,плацебо.Так и должно быть у первых, отважных.

«Хотят или съесть, или убить»

Общество
27 января 15:10

«Хотят или съесть, или убить»

От чего псковский врач спасал съемочную группу в Африке
Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Общество / Здоровье
27 января 17:37

Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Медики дали рекомендации псковичам
Опять двойки

Общество / Семья
25 января 16:00

Опять двойки

Вызвала ли уникальная дата-палиндром ажиотаж у псковских молодоженов?