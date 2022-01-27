В Псковской области подали более 150 заявлений на вакцинацию «Спутником М»

На вакцинацию детей «Спутником М» в Псковской области уже подали более 150 заявлений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
На вакцинацию детей «Спутником М» в Псковской области уже подали более 150 заявлений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
В настоящее время в Псковской области разворачивается прививочная компания детей от 12 до 17 лет от коронавируса. С 25 января родители подростков из Пскова, Великих Лук и других муниципалитетов региона подали свыше 150 согласий на проведение вакцинации. Из всех поданных заявлений медицинские сотрудники сформируют группы, которые позволят рационально использовать вакцину и разделить потоки прививающихся.
480 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник М» поступили в Псковскую область в начале недели. Их распределили по всем медучреждениям региона. На данный момент иммунизация проводится в детских отделениях районных больниц и в детской городской поликлинике города Пскова.
Вакцинация детей от 12 до 17 лет от COVID-19 проводится исключительно на добровольной основе. Для прохождения иммунизации родителям подростков необходимо заполнить специальное заявление на согласие в медицинских учреждениях региона.
Новый штамм коронавируса «омикрон» продолжает распространяться в Псковской области. Как отмечают специалисты, для детей он особенно опасен. В первые 3-5 дней с момента заболевания у них может наблюдаться лихорадка с повышением температуры до 40 градусов. Вакцина «Спутник М» позволит защитить здоровье подрастающего поколения.
"И какая же мать согласится отдать своего дорогого ребёнка...?"- На изучение экспериментальных препаратов. На ТЛГ-канале опубликован список детей,умерших после этих уколов, дети, проживавшие в других странах,где их вакцинация началась раньше. А как чувствует себя вакцинированная доктор из ковидной больницы,которая сделала это около двух месяцев назад, будучи беременной? Варвара. Всем детям здоровья!!! Пусть это будет пустышка,плацебо.Так и должно быть у первых, отважных.