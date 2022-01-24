Детям прививку от коронавируса планируют делать в двух филиалах псковской поликлиники

Детей в Пскове прививать от коронавируса на данный момент планируется в Псковской детской городской поликлинике. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на главврача медучрежедния Эльвиру Мелех.

По словам специалиста, прививать несовершеннолетних граждан планируют в филиалах поликлиники на улице Шестака и на улице Кузнецкой.

«Пока что вакцины в образовательные учреждения отдавать не будем», – подчеркнула Мелех. Она также сообщила, что родители детей в возрасте от 12-17 лет должны в произвольной форме заполнить заявление на вакцинацию.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что 24 января в регион поступит 960 доз вакцины «Спутника М». Уже в среду она станет доступна для желающих.

«Порядок вакцинации исключительно добровольный, она проводится по инициативе и с письменного разрешения родителей ребёнка. Для этого нужно прийти в поликлинику и заполнить соответствующее заявление», – объяснил глава региона.

О вакцинации детей в районах Псковской области и о порядке проведения вакцинации будет сообщено дополнительно.