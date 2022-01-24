Детям прививку от коронавируса планируют делать в двух филиалах псковской поликлиники

Детей в Пскове прививать от коронавируса на данный момент планируется в Псковской детской городской поликлинике. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на главврача медучрежедния Эльвиру Мелех.
Детей в Пскове прививать от коронавируса на данный момент планируется в Псковской детской городской поликлинике. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на главврача медучрежедния Эльвиру Мелех.
По словам специалиста, прививать несовершеннолетних граждан планируют в филиалах поликлиники на улице Шестака и на улице Кузнецкой.
«Пока что вакцины в образовательные учреждения отдавать не будем», – подчеркнула Мелех. Она также сообщила, что родители детей в возрасте от 12-17 лет должны в произвольной форме заполнить заявление на вакцинацию.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что 24 января в регион поступит 960 доз вакцины «Спутника М». Уже в среду она станет доступна для желающих.
«Порядок вакцинации исключительно добровольный, она проводится по инициативе и с письменного разрешения родителей ребёнка. Для этого нужно прийти в поликлинику и заполнить соответствующее заявление», – объяснил глава региона.
О вакцинации детей в районах Псковской области и о порядке проведения вакцинации будет сообщено дополнительно.
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Канал Царьград 18 дек.2021г с Юрием Пронько. Из интервью депутата ГД Нины Астаниной:"...Мне кажется ,власть перешла красную черту...Но вместо того,чтобы лечить людей с одной стороны,а с другой -больным укреплять их иммунитет,нам предлагают всем вколоть прививку,а по сути дела здоровых сделать больными...".
Из видеовыступления депутата Мосгордумы Е.Енгалычевой :"..Почему во всех странах идёт сбор побочных явлений,смертей от вакцинации ,а в России это скрывают? В наглую <br/> заявляют,что смертей якобы нет.Да от таблеток в инструкции пишут,что возможны летальные исходы,а от вакцин нет? Только мне поступило множество обращений ,в которых люди сообщают о смерти своих близких,виня именно вакцинацию,в том числе и от медиков обращения.Почему они сообщают о тромбах,инсультах,инфарктах,кровотечениях.." Cat.VL