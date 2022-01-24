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Общество / Здоровье

Детям прививку от коронавируса планируют делать в двух филиалах псковской поликлиники

24 января 2022 года, 15:40

Детей в Пскове прививать от коронавируса на данный момент планируется в Псковской детской городской поликлинике. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на главврача медучрежедния Эльвиру Мелех.

Детям прививку от коронавируса планируют делать в двух филиалах псковской поликлиники

По словам специалиста, прививать несовершеннолетних граждан планируют в филиалах поликлиники на улице Шестака и на улице Кузнецкой.

«Пока что вакцины в образовательные учреждения отдавать не будем», – подчеркнула Мелех. Она также сообщила, что родители детей в возрасте от 12-17 лет должны в произвольной форме заполнить заявление на вакцинацию.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что 24 января в регион поступит 960 доз вакцины «Спутника М». Уже в среду она станет доступна для желающих.

«Порядок вакцинации исключительно добровольный, она проводится по инициативе и с письменного разрешения родителей ребёнка. Для этого нужно прийти в поликлинику и заполнить соответствующее заявление», – объяснил глава региона.

О вакцинации детей в районах Псковской области и о порядке проведения вакцинации будет сообщено дополнительно.

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Комментарии

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Бабулечка
17:31 24.01.2022

Журнал "Меж..."Визави с миром"21.12.2021г. Из интервью Академика РАН В.В.Зверева- Вакцина для детей от коронавируса не нужна сейчас. "...Дети переносят заболевание легко,чаще бессимптомно....У нас сейчас нет вакцины,которую мы бы могли рекомендовать детям.Я сам за детскую вакцинацию ,но сейчас мы к этому не готовы, не знаем последствий ,особенно отдалённых...Не оправдано вакцинировать беременных.Вакцинация - это серьёзная медицинская процедура...". В.Зверев 35 лет занимался вакцинопрофилактикой

Бабулечка
17:38 24.01.2022

Канал Царьград 18 дек.2021г с Юрием Пронько. Из интервью депутата ГД Нины Астаниной:"...Мне кажется ,власть перешла красную черту...Но вместо того,чтобы лечить людей с одной стороны,а с другой -больным укреплять их иммунитет,нам предлагают всем вколоть прививку,а по сути дела здоровых сделать больными...".

Бабулечка
18:18 24.01.2022

Из видеовыступления депутата Мосгордумы Е.Енгалычевой :"..Почему во всех странах идёт сбор побочных явлений,смертей от вакцинации ,а в России это скрывают? В наглую <br/> заявляют,что смертей якобы нет.Да от таблеток в инструкции пишут,что возможны летальные исходы,а от вакцин нет? Только мне поступило множество обращений ,в которых люди сообщают о смерти своих близких,виня именно вакцинацию,в том числе и от медиков обращения.Почему они сообщают о тромбах,инсультах,инфарктах,кровотечениях.." Cat.VL

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