24 января в Псковскую область поступит первая партия вакцины «Спутник М»

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет поступит в Псковскую область 24 января. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

960 доз вакцины «Спутник М» распределят по поликлиниками Псковской области. Привиться от коронавируса дети с 12 до 17 лет смогут со среды, 26 января. Для этого родителям необходимо прийти в поликлинику и заполнить соответствующее письменное заявление.

«Порядок вакцинации исключительно добровольный, она проводится по инициативе и с письменного разрешения родителей ребёнка», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также напомнил слова заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова об опасности нового штамма коронавируса «омикрон» для детей.

«Добавлю от себя: у очень многих знакомых болеют детки. 3-5 дней очень тяжело – лихорадка, t 39-40. Не агитирую. Решайте сами. Вакцина есть», – обратился к псковичам глава региона.