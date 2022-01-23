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Общество / Здоровье

24 января в Псковскую область поступит первая партия вакцины «Спутник М»

23 января 2022 года, 22:09

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет поступит в Псковскую область 24 января. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

24 января в Псковскую область поступит первая партия вакцины «Спутник М»

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

960 доз вакцины «Спутник М» распределят по поликлиниками Псковской области. Привиться от коронавируса дети с 12 до 17 лет смогут со среды, 26 января. Для этого родителям необходимо прийти в поликлинику и заполнить соответствующее письменное заявление.

«Порядок вакцинации исключительно добровольный, она проводится по инициативе и с письменного разрешения родителей ребёнка», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также напомнил слова заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова об опасности нового штамма коронавируса «омикрон» для детей.

«Добавлю от себя: у очень многих знакомых болеют детки. 3-5 дней очень тяжело – лихорадка, t 39-40. Не агитирую. Решайте сами. Вакцина есть», – обратился к псковичам глава региона.

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