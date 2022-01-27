Псковской областной психбольнице присвоили статус клинической

Псковской областной психиатрической больнице присвоили статус клинической в соответствии с Приказом Минздрава России от 29 сентября 1993 года № 228 «Об утверждении Положения о клиническом лечебно-профилактическом учреждении», договором с Псковским государственным университетом «Об организации практической подготовки обучающихся» и приказом комитета по здравоохранению Псковской области от 30 декабря 2021 года №921. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Статус клинической больницы даст возможность организации подготавливать кадры для областной медицины и в частности для психиатрии. предоставит также это позволит проводить научно-исследовательскую деятельность.

Вскоре на базе психиатрической больницы откроется кафедра Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.