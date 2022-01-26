Собаки псковского приюта «Шанс» могут остаться без тепла и каши

Без каши и тепла могут остаться собаки псковского приюта «Шанс». Об этом сообщается в группе приюта для животных в социальной сети «ВКонтакте».

В «Шансе» отметили, что самое тяжелое время для приюта – это зимние месяцы и низкие температуры. На данный момент у зоозащитной организации накопился долг за электричество за два месяца.

«Мы под угрозой отключения электроэнергии, а это значит, что мы не сможем накормить собак, не сможем сварить кашу. И в наших бытовках моментально станет холодно, а там кругом старички и тощие собаки», – сообщили в приюте «Шанс».

Также зоозащитники отметили, что сотрудникам пункта передержки при отключении электроэнергии будет негде согреться в течение дня.

Необходимые для оказания помощи реквизиты псковичи и все желающие могут найти в группе приюта «Шанс» в социальной сети «ВКонтакте».