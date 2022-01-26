Первые случаи заболевания омикроном выявили в Великих Луках

В Великих Луках зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавируса омикрон. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава города Николай Козловский.

Всего в ходе исследования омикрон-штамм коронавируса подтвердился в трех случаях.

«Вирус крайне заразен! Прививка единственный способ защиты. В городе вся вакцина в наличии», – прокомментировал Николай Козловский.

В настоящее время в Псковской области омикрон-штамм коронавируса выявлен в семи муниципалитетах. В частности, в Пскове и в Великих Луках, а также в Новосокольническом, Пушкиногорском, Красногородском, Гдовском и Себежском районах.

Первые случаи заболевания омикроном в регионе были зафиксированы 16 января. Тогда штамм коронавируса обнаружили в 15 пробирках.