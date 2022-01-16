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Общество / Здоровье

Новый штамм омикрон зафиксировали в Псковской области

16 января 2022 года, 13:00

Случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон зафиксировали Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Новый штамм омикрон зафиксировали в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

По словам главы региона, 14 января для проведения исследований отправили 101 пробу, и сегодня получили информацию о том, что в 15 пробах обнаружили штамм омикрон. Среди заболевших двое детей.

Новый штамм подтвердился у жителей Пскова, Гдовского, Новоржевского, Порховского и Опочецкого районов.

Омикрон, по словам губернатора, очень заразен и быстро распространяется.

«Контактный человек становится заразным уже в первые сутки. Важно при любом ухудшении самочувствия сразу вызывать врача и оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающи», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Система здравоохранения готова к новой волне пандемии, сообщил губернатор, но также призвал помочь медикам и привиться, чтобы не дать вирусу распространяться.

«Абсолютно точно вакцинированные переносят болезнь намного легче. Особое внимание вакцинации прошу уделить пожилых людей старше 60 лет и беременных женщин. Дети тоже, к сожалению, переносят новый штамм очень тяжело. Не рискуйте их здоровьем», – призвал глава региона.

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