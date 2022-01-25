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Общество / Здоровье

Омикрон выявили в семи муниципалитетах Псковской области

25 января 2022 года, 18:37

Омикрон выявлен в семи муниципальных образованиях Псковской области после исследования очередной партии в Санкт-Петербурге.. Об этом сообщает УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Омикрон выявили в семи муниципалитетах Псковской области

Так, омикрон зарегистрировали в Новосокольническом (пять случаев, 41,68 на 100 тыс. населения), Пушкиногорском (два случая, 26,23 на 100 тыс. населения), Красногородском (один случай, 15,50 на 100 тыс. населения), Гдовском (один случай, 8,50 на 100 тыс. населения), Себежском (один случай, 5,40 на 100 тыс. населения) районах, а также в Пскове (16 случаев, 7,64 на 100 тыс. населения) и Великих Луках (три случая, 3,32 на 100 тыс. населения).

24 января из ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора поступила информация о выявлении в 29 пробах, присланных из Псковской области, штамма омикрон. Всего в институт отправили 162 пробы

Удельный вес инфицированных омикроном составил порядка 18%.

Среди них ОРВИ по клинической форме – 25 случаев, в форме внебольничной пневмонии – три случая. Также активно выявлен один случай бессимптомного течения болезни.

С 17 по 23 января в Псковской области заболеваемость коронавирусом выросла на 41,3% (на 319 случаев) по сравнению предыдущей неделей и составила 175,89 на 100 тыс. населения – 1 тыс. 91 случай. На второй неделе января данный показатель составлял 124,46 на 100 тыс. населения – 772 случая. Однако заболеваемость за минувшую ниже заболеваемости по России на 15,5% (208,03 на 100 ты. населения).

За прошедшую неделю в Псковской области всего зарегистрировали 1 тыс. 91 случай заражения. По клинической форме ОРВИ среди них составляет 949 случаев, в форме внебольничной пневмонии – 127 случаев.

Также выявили 15 случаев бессимптомного течения инфекции.

Больше всего заболевших среди людей 30-49 лет (29,5% или 180,88 на 100 тыс. населения – 322 случая). За ними идут граждане от 50 до 64 лет (23,9% или 196,72 на 100 тыс. населения – 261 случай). 21,4% составляют заразившиеся от 65 лет (199,82 на 100 тыс. населения – 234 случая). Среди детей до 17 лет зафиксирован 171 случай (15,7% или 147,79 на 100 тыс. населения). Всего 9,5% заболевших являются людьми от 18 до 29 лет (134,19 на 100 тыс. населения – 103 случая).

Повышенная заболеваемость в 10 муниципальных образованиях Псковкой области: Струго-Красненский, Новосокольнический, Псковский, Опочецкий, Локнянский, Порховский, Невельский, Бежаницкий Гдовский районы и город Великие Луки.

В Пскове за минувшую неделю зарегистрировали 319 случаев или 152,32 на 100 тыс. населения.

УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей напоминает жителям региона, что вакцинация против ковида — это единственный способ остановить пандемию, а также эффективная альтернатива ограничительным мероприятиям, их корректировке и отмене.

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