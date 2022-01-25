Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На 95% в Псковской области раскрыты преступления по закладчикам

25 января 2022 года, 12:44

В Псковской области до 95% достигла раскрываемость преступлений по закладчикам. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 января, передает корреспондент «Псковской правды».

За прошедший 2021 год в регионе было совершено 8 тыс. 307 преступлений, что на 7,2% ниже, чем в 2020 году. Иван Грибов отметил, что в области также на 19% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, по словам прокурора Псковской области, в регионе на треть сократилось и количество преступлений, совершенных подростками.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область вошла в пятерку регионов СЗФО по доступности отдыха по программе туристического кешбэка в 2022 году
Треть прокурорских проверок в Псковской области проводится по сообщениям из СМИ и Интернета
400 преступлений против детей совершили в Псковской области в 2021 году
До 3,7 млн рублей сократилась задолженность по зарплатам в Псковской области
Собака и порядка 50 кошек погибли при пожаре в Великих Луках
Псковским коммунальщикам поручили своевременно убирать от снега пешеходные зоны и частный сектор
Михаил Ведерников: Готовим систему здравоохранения к новому пику распространения инфекции
За 30 лет россияне стали пить в 10 раз больше натурального кофе
Ярких впечатлений и побед пожелал псковским студентам Игорь Иванов

Комментарии

Авторизация
No comments
Без осложнений

Общество / Здоровье
25 января 12:57

Без осложнений
Елизавета Барышникова покидает пост директора Псковской областной филармонии

Общество
21 января 10:12

Елизавета Барышникова покидает пост директора Псковской областной филармонии

Жители Псковской области еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года

Общество / Семья
20 января 11:47

Жители Псковской области еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года