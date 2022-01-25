На 95% в Псковской области раскрыты преступления по закладчикам

В Псковской области до 95% достигла раскрываемость преступлений по закладчикам. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 января, передает корреспондент «Псковской правды».

За прошедший 2021 год в регионе было совершено 8 тыс. 307 преступлений, что на 7,2% ниже, чем в 2020 году. Иван Грибов отметил, что в области также на 19% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, по словам прокурора Псковской области, в регионе на треть сократилось и количество преступлений, совершенных подростками.