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Общество / Здоровье

142 класса отправили на карантин из-за коронавируса в Псковской области

24 января 2022 года, 17:30

Из-за коронавируса на карантине в Псковской области  находятся 142 класса в 46 школах и 20 групп в 16 детских садах. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

142 класса отправили на карантин из-за коронавируса в Псковской области

pixabay

Кроме того, из-за ОРВИ закрыли 21 класс в 13 школах и семь групп в шести детских садах.

В настоящий момент коронавирусом болеют 39 учителей и 15 воспитателей Псковской области.


24 января в Псковскую область прибыла вакцина «Спутник М», детям прививку планируют делать в двух филиалах псковской поликлиники.

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