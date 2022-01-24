142 класса отправили на карантин из-за коронавируса в Псковской области

Из-за коронавируса на карантине в Псковской области находятся 142 класса в 46 школах и 20 групп в 16 детских садах. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Кроме того, из-за ОРВИ закрыли 21 класс в 13 школах и семь групп в шести детских садах.

В настоящий момент коронавирусом болеют 39 учителей и 15 воспитателей Псковской области.





24 января в Псковскую область прибыла вакцина «Спутник М», детям прививку планируют делать в двух филиалах псковской поликлиники.