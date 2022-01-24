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Общество / Здоровье

В Псковской области растет количество заболевших «омикрон»-штаммом

24 января 2022 года, 13:20

Количество заболевших «омикрон»-штаммом среди всех выявленных в Псковской области случаев заболевания коронавирусом растет. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Псковской области растет количество заболевших «омикрон»-штаммом

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Новый штамм «омикрон» в последней партии образцов, отправленных на анализ из Псковской области, был подтвержден почти в 20% от общего количества.

«Это говорит о том, что скорость распространения инфекции будет расти. Омикрон очень контагиозен», – подчеркнул Михаил Ведерников и призвал псковичей беречь здоровье и оперативнее привиться от коронавируса.

24 января в Псковскую область поступила дополнительная партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Также в течение дня ожидается поставка в регион первой партии вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет.

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