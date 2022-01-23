С 24 января псковичи смогут привиться вакциной «Спутник Лайт»

Жители Псковской области смогут привиться от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» с 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

Срочную поставку дополнительных 11 тыс. 500 доз однокомпонентной вакцины организовало Министерство здравоохранения России. «Доступность вакцины «Спутник Лайт» будет восстановлена в Псковской области в понедельник 24 января», – отметили в пресс-службе ведомства.

22 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о закончившихся в регионе запасах вакцины «Спутник Лайт». По его словам, одной из основных причин стала декабрьская поломка морозильной установки областного предприятия «Фармация», в результате которой испортились 45 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Позже Михаил Ведерников сообщил о том, что договорился с Минздравом о дополнительной поставке «Спутник Лайт» в Псковскую область.