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Общество / Здоровье

С 24 января псковичи смогут привиться вакциной «Спутник Лайт»

23 января 2022 года, 11:28

Жители Псковской области смогут привиться от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» с 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

С 24 января псковичи смогут привиться вакциной «Спутник Лайт»

Фото Дарьи Хватковой

Срочную поставку дополнительных 11 тыс. 500 доз однокомпонентной вакцины организовало Министерство здравоохранения России. «Доступность вакцины «Спутник Лайт» будет восстановлена в Псковской области в понедельник 24 января», – отметили в пресс-службе ведомства.

22 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о закончившихся в регионе запасах вакцины «Спутник Лайт». По его словам, одной из основных причин стала декабрьская поломка морозильной установки областного предприятия «Фармация», в результате которой испортились 45 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Позже Михаил Ведерников сообщил о том, что договорился с Минздравом о дополнительной поставке «Спутник Лайт» в Псковскую область.

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Комментарии

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Бабулечка
13:12 23.01.2022

Из доклада Академика РАН,профессора В.Зверева :"...ВОЗ недавно опубликовала данные по тяжёлым и смертельным осложнениям от прививок. За 50 лет <br/> прививок против паротита в мире было зарегистрировано всего 700 осложнений после прививки, после прививки от кори-2100. От прививок от гриппа за 50 лет 248 тысяч осложнений .И только за год от прививок от ковида -2 млн.248 тысяч осложнений. Эти данные собирает ВОЗ. Данные по России сюда не входят..." На канале "Общественный центр информа..."20.01.2022г

Бабулечка
13:55 23.01.2022

В Сети размещено постановление правительства. Там указывается, что власти регионов ,где будет самая высокая завакцинированность этими самыми "экспериментальными препаратами", то этих передовиков,то есть руководство региона премируют на 5 миллиардов рублей. Поэтому будут тоннами завозить для псковичей эти уколы ,и призывать на эксперименты,от которых сами же в администрации и болеют, иначе как объяснить, вот только привились и очаг возник...

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