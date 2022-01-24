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Экономика / ЖКХ

Горводоканал предупредил о возможном отключении воды на двух улицах Пскова 24 января

24 января 2022 года, 09:25

24 января временно без водоснабжения могут остаться псковичи, которые проживают в двух домах на улицах Труда и Первомайской. Об этом муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщило в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Горводоканал предупредил о возможном отключении воды на двух улицах Пскова 24 января

Источник: pixabay.com

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе, временное отключение воды возможно в доме №10 по улице Труда и в доме №28 по улице Первомайской.  

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