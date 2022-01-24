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Общество / Здоровье

Более 276 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

24 января 2022 года, 08:31

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привились 276 тыс. 529 человек. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 276 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

За минувшие сутки, 23 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 192 человека (всего 276 тыс. 529). Полный курс вакцинации прошли 26 жителей региона (всего 273 тыс. 365). Ревакцинировались за все время 34 тыс. 409 псковичей.

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 81,2%.

Губернатор Михаил Ведерников также сообщил, что поступившая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» прошедшей ночью была отправлена в районы Псковской области. «Кто его ждал – записывайтесь на ревакцинацию. Будем здоровы!» – отметил глава региона.

24 января в Псковскую область также поступит первая партия вакцины «Спутник М» для детей 12-17 лет.

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