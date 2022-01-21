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Общество

12 не соответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в Пскове

21 января 2022 года, 17:43

В исторической части Пскова демонтировали 12 не соответствующих дизайн-коду вывесок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Демонтаж производило контрольное управление администрации города Пскова.

12 не соответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в Пскове

Фото пресс-службы администрации города Пскова

Вывески были демонтированы у различных баров, ресторанов, магазинов и аптек на улицах Яна Фабрициуса, Гагарина, Советской, Ленина, Гражданской, а также на Рижском и Октябрьском проспектах. Владельцам демонтированных конструкций направили повторные постановления о демонтаже вывесок.

В настоящее время в Пскове действует новая редакция дизайн-кода в историческом центре Пскова, закрепленного в Правилах благоустройства, санитарного содержания и озеленения города от 29 мая 2020 года.

12 не соответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в Пскове

Фото пресс-службы администрации города Пскова

В 2021 году контрольным управлением городской администрации проводилась разъяснительная работа и выдавались предупреждения о добровольном приведении вывесок в соответствии с установленными в рамках дизайн-кода требованиями. За прошедший год было выдано 185 предупреждений и 39 постановлений о демонтаже. В контрольном управлении подчеркнули, что отсрочки по демонтажу больше не предоставляются.

21 января в ходе прямого эфира в Instagram глава городской администрации Борис Елкин также призвал псковских предпринимателей согласовывать вывески с администрацией города Пскова.

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