12 не соответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в Пскове

В исторической части Пскова демонтировали 12 не соответствующих дизайн-коду вывесок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Демонтаж производило контрольное управление администрации города Пскова.
В исторической части Пскова демонтировали 12 не соответствующих дизайн-коду вывесок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Демонтаж производило контрольное управление администрации города Пскова.
Вывески были демонтированы у различных баров, ресторанов, магазинов и аптек на улицах Яна Фабрициуса, Гагарина, Советской, Ленина, Гражданской, а также на Рижском и Октябрьском проспектах. Владельцам демонтированных конструкций направили повторные постановления о демонтаже вывесок.
В настоящее время в Пскове действует новая редакция дизайн-кода в историческом центре Пскова, закрепленного в Правилах благоустройства, санитарного содержания и озеленения города от 29 мая 2020 года.
В 2021 году контрольным управлением городской администрации проводилась разъяснительная работа и выдавались предупреждения о добровольном приведении вывесок в соответствии с установленными в рамках дизайн-кода требованиями. За прошедший год было выдано 185 предупреждений и 39 постановлений о демонтаже. В контрольном управлении подчеркнули, что отсрочки по демонтажу больше не предоставляются.
21 января в ходе прямого эфира в Instagram глава городской администрации Борис Елкин также призвал псковских предпринимателей согласовывать вывески с администрацией города Пскова.