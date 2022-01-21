12 не соответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в Пскове

В исторической части Пскова демонтировали 12 не соответствующих дизайн-коду вывесок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Демонтаж производило контрольное управление администрации города Пскова.

Вывески были демонтированы у различных баров, ресторанов, магазинов и аптек на улицах Яна Фабрициуса, Гагарина, Советской, Ленина, Гражданской, а также на Рижском и Октябрьском проспектах. Владельцам демонтированных конструкций направили повторные постановления о демонтаже вывесок.

В настоящее время в Пскове действует новая редакция дизайн-кода в историческом центре Пскова, закрепленного в Правилах благоустройства, санитарного содержания и озеленения города от 29 мая 2020 года.