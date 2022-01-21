Согласовывать вывески с администрацией города призвал псковских предпринимателей Борис Елкин

Борис Елкин призвал псковских предпринимателей активизировать согласование уличных вывесок с администрацией города. Об этом он заявил в рамках своего прямого эфира в Instagram-аккаунте.

По его словам, работы по согласованию вывесок в Пскове начались еще в 2021 году. На данный момент наибольшее количество вопросов поступает как по вывескам в центральной части города, так и по времени их согласования.

Борис Елкин отметил, что в настоящее время с представителями бизнеса выстроена системная работа. Однако некоторые псковские предприниматели воспринимают существующие требования к вывескам двояко, не согласовывая их с администрацией города. Подобные действия привели к тому, что на данный момент выдано большое количество предписаний на проведение демонтажа вывесок.

«Просьба ко всем представителям бизнеса — обратиться в администрацию города и согласовать вывески. В противном случае они будут демонтированы. Демонтажные работы уже ведутся. Список достаточно большой тех, кто их ещё не демонтировал», – подчеркнул Борис Елкин и уточнил, что это законное требование, которое необходимо выполнить.

В Пскове в настоящее время принят и действует дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок и баннеров торговых павильонов, а также правила их оформления, размеры, место расположения, вид, варианты крепления и другие критерии. В частности, до 3 июня 2021 года должны были быть заменены вывески в центре города, но сделали это не все.

Для тех, кто не заменил вывеску, предусмотрена административная ответственность. Так, юридическим лицам грозят штрафы до 50 тыс. рублей. За повторное нарушение требований сумма увеличится практически в два раза – до 100 тыс. рублей.